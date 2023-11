Un podcast che racconta le sale del Nerucci

Un quadro, o una sala che ospita una collezione di quadri si può descrivere con un podcast? La risposta è sì e la nascita di molti podcast, anche di nicchia, lo sta confermando.

In questa direzione la nuova sfida che l’associazione Ildebrando Imberciadori ha accolto. Si chiama Podcastucci, ed è il podcast che si può trovare sulle maggiori piattaforme (Spotify, Google Podcast, Amazon Music e altri), è composto da sei puntate e che usciranno cadenzate raccontando ognuna una storia collegata ad una delle sale delle Collezioni di Palazzo Nerucci di Castel del Piano. Contemporaneamente è stato presentato anche il nuovo sito dell’associazione. "La presentazione ben riuscita e il numero di visite e di download che stanno ricevendo sito internet e podcast – dicono dall’associazione, presieduta da Fiora Imberciadori, figlia di Ildebrando Imberciadori – sono una conferma del lavoro ben fatto. Cogliamo l’occasione per ricordare che siamo a disposizione di chiunque voglia contribuire con suggerimenti e idee per arricchire sia il sito che Podcastucci". Sul sito web dell’associazione, online da dopo, saranno presenti tutti i "Quaderni" pubblicati dall’associazione sulla storia del territorio, le varie iniziative pubbliche di questi anni e molto altro ancora.

N.C.