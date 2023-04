Un percorso nel futuro "Comunità energetica" Massa all’avanguardia Al via le adesioni

Il territorio di Massa Marittima potrebbe essere uno dei primi della provincia di Grosseto a veder nascere una comunità energetica. Il Comune ha infatti avviato il percorso che porterà, nel mese di aprile, alla pubblicazione della manifestazione di interesse per raccogliere le adesioni di cittadini e imprese. La comunità energetica è un’associazione tra produttori e consumatori di energia, a cui possono aderire cittadini, enti locali e aziende, sia come semplici consumatori che come produttori, o entrambe le cose. Ed è finalizzata a soddisfare il fabbisogno energetico, con l’utilizzo di fonti rinnovabili. "Diventare una comunità energetica significa stimolare il protagonismo dei territori nella lotta contro il cambiamento climatico – afferma Ivan Terrosi, assessore alla Transizione ecologica e all’Ambiente del Comune di Massa Marittima – È una forma organizzativa interessante per arrivare all’auto produzione, alla condivisione di energia pulita e all’indipendenza energetica, con benefici ambientali, sociali ed economici. Una strategia importante per investire nel futuro". "Il Comune di Massa Marittima crede in questo percorso e si sta impegnando concretamente per realizzarlo – prosegue – non solo come soggetto promotore, ma soprattutto con il coinvolgimento diretto, come produttore di energia. A questo scopo, partendo da uno studio di fattibilità, il Comune mette a disposizione dei fabbricati di proprietà, da destinare proprio alla produzione di energia elettrica rinnovabile eseguendo la copertura delle strutture con pannelli fotovoltaici. Oltre a questo, è stata messa a bilancio una considerevole cifra, ed altre risorse potrebbero provenire da eventuali finanziamenti. Con la delibera di giunta numero 39 del 9 marzo 2023 è stato approvato l’atto di indirizzo che dà mandato al nostro ufficio tecnico per la promozione e facilitazione alla costituzione ed al sostegno della comunità energetica. Ovviamente per diventare una comunità energetica è necessaria la partecipazione di altri soggetti oltre al Comune – chiude – Perciò attraverso la manifestazione di interesse valuteremo la disponibilità ad aderire di cittadini e imprese come semplici consumatori o anche produttori".