Un Palio avvelenato Danneggiata la sede della contrada Borgo

L’ultimo Palio delle Contrade si è macchiato di vili gesti vandalici. Nella notte tra venerdì e sabato, dopo la disputa della carriera è stata presa di mira la contrada Borgo. Danneggiato il piazzale della sede. Sui sampietrini è stato gettato del cemento a presa rapida facendo un danno enorme, sono state divelte le fioriere e sulla porta della sede della contrada è stato lanciato di tutto, anche salsiccia e fagioli. Sono stati appesi dei cartelli con sopra scritto degli sfottò e, gesto altrettanto grave, sono state danneggiate le bandiere. Infine è stata portata e lasciata li anche una sedia con scritto una lettera "M" come a indicare "Monumento", la contrada nemica. Infine è stato presa di mira il fontanile di Fonte Vecchia, simbolo storico della contrada Borgo. Per ripristinare la sede del Borgo è stato opportuno l’intervento dei vigili del fuoco. Per molti i colpevoli vanno ricercati nella contrada nemica nonché quella vincente, cioè il Monumento. Il Consiglio della contrada Borgo ha ricordato: "Nella notte fra l’8 e il 9 settembre, dopo la disputa del Palio, sono stati attuati atti di vandalismo presso la sede del Borgo e presso il fontanile di Fonte Vecchia, emblema della contrada, nonché monumento storico in sasso peperino del XVI secolo, tutelato dalle Belle Arti. Il bene è stato imbrattato con salsa di pomodoro e soprattutto con olio vegetale che, assorbito dal sasso, ha lasciato evidenti macchie. Ciò ha determinato un danno ingente alla fonte, bene pubblico e di interesse storico-culturale".

II Consiglio prosegue nella sua nota: "Sono state inoltre vilipese le bandiere poste sopra alla fonte, simbolo identificativo di ogni contrada e pertanto degno di massimo rispetto. Tali atti sono stati appositamente attuati per colpire proprio ciò che più ci rappresenta e a cui più teniamo, procurandoci profonda amarezza e sofferenza. L’accaduto denota mancanza di cultura di Palio e offende non solo la dignità della nostra contrada, ma anche la festa tutta, l’intero paese di Castel del Piano e tutti coloro che il Palio lo vivono e lo amano davvero, perché così gli è stato insegnato e tramandato da sempre". Il Priore, Capitano e Consiglio in rappresentanza del Monumento, si dissociano e condannano gli episodi e ricordano che saranno presi tutti i provvedimenti previsti nello Statuto nei confronti dei diretti responsabili degli eventi.

Nicola Ciuffoletti