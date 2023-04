Un nuovo defibrillatore a disposizione della comunità di Grilli

La frazione di Grilli si arricchisce di un nuovo defibrillatore, che si trova sulla facciata della Farmacia Bartolozzi. Bella l’iniziativa del titolare della farmacia che ha organizzato, con partenza e arrivo nel piazzale del parcheggio del suo esercizio, una "Pedalata del Cuore", con tantissimi appassionati delle due ruote che hanno preso parte a questo giro turistico-solidale. "Spero – ha detto sorridendo Andrea Bartolozzi – che non venga mai utilizzato. Ho avuto occasione di spiegare il perché di questo dispositivo medico-chirurgico ai partecipanti al giro che hanno aderito all’iniziativa. E colgo l’occasione per ringraziarli della loropartecipazion. Ho la consapevolezza – ha chiuso Bartolozzi – di aver fatto qualcosa di concreto per la comunità e sono fiero di poter proseguire questo percorso di partecipazione attiva, perché solamente con i gesti si vedono i valori delle persone, mentre con le parole purtroppo si conclude davvero poco".

Roberto Pieralli