"Un mondo che vince Un’accoppiata da podio"

Il Soroptimist Club di Grosseto, con la partecipazione della Banca Mediolanum, che ha promosso il progetto, presenterà il convegno "Un mondo che vince". Disabilità e in programma giovedì alle 10.30 in Sala Pegaso della provincia. La presidente Patrizia Nalesso aprirà i lavori salutando i partecipanti e la past president Sonia Capperucci modererà il dibattito. I giornalisti Emanuela Audisio, Luca Mantiglioni e Franco Esposito racconteranno anche attraverso le interviste, la disabilità come un’opportunità per rimettersi in gioco e alla guida della propria vita dove le cicatrici, le amputazioni non sono vergogna ma il punto da cui ripartire per riprendersi, vivere, darsi amore e traguardi da raggiungere e anche superare. Di fondamentale importanza è la presenza di coloro che vivono lo sport paralimpico. Non a caso è previsto, in collegamento, l’intervento delle vincitrici delle Olimpiadi di Tokio, Ambra Sabatini e Martina Caironi che saranno intervistate dal giornalista Mantiglioni e la cui partecipazione è stata curata dal giornalista Franco Esposito. Saranno presenti le atlete Sofia Gagliardi Guerriero e Giulia Aringhieri e Michela Castellani delegata Fispes. La campionessa Alessandra Sensini parteciperà in collegamento.

Saranno presenti le autorità e le forze dell’ordine. Saranno presenti alcune classi degli Istituti di Istruzione Superiore alle quali il messaggio, di grande insegnamento, è particolarmente veicolato, con la speranza che li sproni a coltivare il rispetto civico ed umano.