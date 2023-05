Piantare un melograno come simbolo di integrazione. Oggi alle 16, nello spazio verde pubblico attiguo al centro civico di Ribolla, in via della Libertà la Lega Spi-Cgil di Roccastrada e la locale Sezione Anpi presieduta da Giulio Balocchi (in foto) hanno deciso di aderire a un’iniziativa nazionale per "ricordare le stragi dei Migranti, per operare affinché non si spezzino più vite innocenti, per restare umani". Il luogo dove si svolge l’iniziativa non è casuale, gli organizzatori spiegano che è: "Un luogo simbolo dell’integrazione in quanto presso la Porta del Parco vengono tenuti corsi di alfabetizzazione degli immigrati che popolano i nostri paesi, ma anche luogo di aiuto ai bambini e ragazzi nel loro percorso scolastico". Ribolla è sempre stato, fin dalle sue origini minerarie, luogo di immigrazione, di accoglienza.