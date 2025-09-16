L’Italia sia solida con la Nato

Gabriele Canè
L’Italia sia solida con la Nato
Grosseto
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incidente mortale ScandicciAuto nel burroneRissa SpeziaGiovane rapinato FirenzeFranco LigasElezioni Toscana
Acquista il giornale
CronacaUn mare senza barriere: "Il 61% era multidisabile"
16 set 2025
REDAZIONE GROSSETO
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Grosseto
  3. Cronaca
  4. Un mare senza barriere: "Il 61% era multidisabile"

Un mare senza barriere: "Il 61% era multidisabile"

Il presidente Sns, Giorgio Lolini: "Abbiamo accolto persone di qualisiasi età. Molte le attività, tra le quali lo snorkeling anche per chi non addestrato".

Domenica c’è stata la giornata conclusiva di ’Un mare senza barriere’

Domenica c’è stata la giornata conclusiva di ’Un mare senza barriere’

FOLLONICASi è conclusa domenica la prima edizione di ’Un mare senza barriere’, un progetto unico al mondo che è stato promosso e organizzato dalla Società nazionale salvamento – Sezione di Follonica con il sostegno dell’amministrazione comunale. Durante questa stagione estiva, il progetto innovativo ha permesso a decine di persone con disabilità, dai 6 ai 70 anni, di vivere gratuitamente l’esperienza dello snorkeling in mare aperto, partendo direttamente dalla spiaggia pubblica davanti all’ex colonia marina, una zona scelta per le sue caratteristiche naturali che consentono a tutti i partecipanti una immersione sicura e controllata. Il progetto ha visto un’ampia partecipazione: il 19,5% dei partecipanti proveniva dalla provincia di Grosseto, l’80,5% dal resto della Toscana e dell’Italia.

Le disabilità più rappresentate sono state quelle intellettive e cognitive (36,6%), seguite da disturbi dello sviluppo (24,4%), patologie psichiatriche (17,1%), motorie (14,6%), psichiche/comportamentali (9,8%) e comunicative (7,3%). Hanno partecipato anche persone affette da SLA, Parkinson e ictus (7,3%) e da disabilità sensoriali e neurologiche (2,4%). Significativo il dato dei partecipanti con multi-disabilità che erano il 61% del totale. "Abbiamo accolto utenti di ogni età e condizione, regalando momenti di gioia e dignità. – dichiara Giorgio Lolini, presidente Sns Follonica – Con l’approccio Just in time tutti hanno potuto provare lo snorkeling senza addestramento, grazie a un briefing in loco e alla professionalità dei nostri operatori". Ogni immersione ha visto il coinvolgimento di circa sette operatori che hanno sempre utilizzato dispositivi professionali e applicato protocolli unici che sono stati studiati e sviluppati dalla Sns Follonica prendendo come riferimento quelli applicati durante le operazioni di soccorso in mare aperto. "Da ottobre riprenderemo gli addestramenti in mare e piscina per prepararci al 2026 e migliorare ulteriormente i protocolli" spiega l’istruttore Raffaello Compiani. "La Sezione di Follonica ringrazia il Comune per il patrocinio e i volontari per il sostegno. – conclude il presidente Lolini - ’Un mare senza barriere’ non è solo un servizio, ma un modello di inclusione".

Gabriele Pasquini

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata