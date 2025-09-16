Un mare senza barriere: "Il 61% era multidisabile"

FOLLONICASi è conclusa domenica la prima edizione di ’Un mare senza barriere’, un progetto unico al mondo che è stato promosso e organizzato dalla Società nazionale salvamento – Sezione di Follonica con il sostegno dell’amministrazione comunale. Durante questa stagione estiva, il progetto innovativo ha permesso a decine di persone con disabilità, dai 6 ai 70 anni, di vivere gratuitamente l’esperienza dello snorkeling in mare aperto, partendo direttamente dalla spiaggia pubblica davanti all’ex colonia marina, una zona scelta per le sue caratteristiche naturali che consentono a tutti i partecipanti una immersione sicura e controllata. Il progetto ha visto un’ampia partecipazione: il 19,5% dei partecipanti proveniva dalla provincia di Grosseto, l’80,5% dal resto della Toscana e dell’Italia.

Le disabilità più rappresentate sono state quelle intellettive e cognitive (36,6%), seguite da disturbi dello sviluppo (24,4%), patologie psichiatriche (17,1%), motorie (14,6%), psichiche/comportamentali (9,8%) e comunicative (7,3%). Hanno partecipato anche persone affette da SLA, Parkinson e ictus (7,3%) e da disabilità sensoriali e neurologiche (2,4%). Significativo il dato dei partecipanti con multi-disabilità che erano il 61% del totale. "Abbiamo accolto utenti di ogni età e condizione, regalando momenti di gioia e dignità. – dichiara Giorgio Lolini, presidente Sns Follonica – Con l’approccio Just in time tutti hanno potuto provare lo snorkeling senza addestramento, grazie a un briefing in loco e alla professionalità dei nostri operatori". Ogni immersione ha visto il coinvolgimento di circa sette operatori che hanno sempre utilizzato dispositivi professionali e applicato protocolli unici che sono stati studiati e sviluppati dalla Sns Follonica prendendo come riferimento quelli applicati durante le operazioni di soccorso in mare aperto. "Da ottobre riprenderemo gli addestramenti in mare e piscina per prepararci al 2026 e migliorare ulteriormente i protocolli" spiega l’istruttore Raffaello Compiani. "La Sezione di Follonica ringrazia il Comune per il patrocinio e i volontari per il sostegno. – conclude il presidente Lolini - ’Un mare senza barriere’ non è solo un servizio, ma un modello di inclusione".

Gabriele Pasquini