"Un mare di stelle" Sul Parco della Maremma

Una settimana densa di attività culturali e scientifiche quella in corso al Parco della Maremma: continuano gli eventi di "Parco aperto".

Oggi è in programma "Un mare di Stelle", una serata organizzata in collaborazione con la proloco Alborensis e L’Osservatorio astronomico dell’Università di Siena. Il ritrovo è alle 20,30 all’info-point della proloco in piazza del Combattente ad Alberese; alle 21, poi, tutti con il naso all’insù alla spiaggia di Marina di Alberese per conoscerei misteri della volta celeste.

Per le prenotazioni è obbligatorio contattare il numero 392 4963809. Il costo dell’attività è di 8 euro.

Sabato, a Torre Bassa, andrà in scena, dopo una breve e piacevole camminata, "Mythos: Astri e costellazioni nei miti antichi", della Compagnia Ridi Pagliaccio, per la regia di Giacomo Moscato. Il trekking teatrale ha un costo di 15 euro, con l’aggiunta di 15 sarà possibile una gustosa apericena alla Tenuta dell’Uccellina, terminato lo spettacolo.

Il ritrovo è alle 17,30 alla Tenuta dell’Uccellina. La prenotazione è obbligatoria, contattando il centro visite allo 0564.393238.

Ma il Parco della Maremma, questo’anno è anche il cuore del campus creativo "Dune" di Arte nella Natura. In questo contesto, oggi, per "I racconti sul fiume" alla Bilancia Sellari, con ritrovo al ponte ciclabile di Alberese alle 21,15, andranno in scena i racconti dal "Il cuore rivelatore" di Edgar Allan Poe e "L’ombra" di Hans Christian Andersen. Il 27 agosto sarà la volta di "L’altra Euridice", sempre alle 21,15 alla Bilancia Sellari, con ritrovo al ponte ciclabile. Il costo di ogni spettacolo è di 10 euro.