Un incontro per fare il punto sul Coeso Oltre 4500 i cittadini agli sportelli

Un incontro operativo, per ricapitolare i servizi e le attività che il Coeso Società della Salute mette in campo su Grosseto, promosso dall’amministrazione comunale. Si è tenuto al Polo universitario grossetano, l’evento di presentazione dei servizi e delle prestazioni, curato dal personale del Coeso, e al quale hanno partecipato i dipendenti del Comune e alcuni studenti degli istituti superiori del territorio con indirizzi di studio dedicati al sociale: il liceo "Rosmini" di Grosseto e l’Isis di Follonica indirizzo Servizi per la sanità e l’assistenza sociale di Follonica. "Abbiamo voluto organizzare questo momento di scambio – spiega Sara Minozzi, assessore al Sociale – per far sì che tutti i cittadini che si rivolgono ai nostri uffici possano essere indirizzati correttamente nel sistema di servizi sociali, socio assistenziali e socio sanitari presenti sul territorio. Abbiamo voluto coinvolgere anche le scuole, perché crediamo che anche i più giovani debbano essere informati sulle prestazioni a disposizione di tutti, che spesso garantiscono la possibilità di esercitare i propri diritti di cittadinanza". Sono circa 4mila 500, ogni anno, i cittadini Grosseto che si rivolgono al Coeso Società della Salute. Di questi, oltre 3mila vengono presi in carico, ovvero inseriti in percorsi di assistenza personalizzata, che prevedono la possibilità di ricevere servizi e prestazioni di vario genere - dall’assistenza domiciliare, per fare un esempio, ai contributi economici; dai percorsi di supporto alla genitorialità alle prestazioni per le persone con disabilità -, mentre circa mille e 500 persone ottengono informazioni per l’accesso ad altri servizi pubblici o partecipano a progetti, come quello contro le truffe o l’attività di strada.