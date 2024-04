"Un incidente a sua figlia". Ma è una truffa

Individuano le loro potenziali vittime, sempre persone anziane, alzano la cornetta e provano a truffarle. Almeno cinque i tentativi di truffa avvenuti in una sola mattina fra Orbetello, Fonteblanda e Porto Santo Stefano. In quattro casi gli anziani, chiamati da finti carabinieri, non ci sono cascati e hanno riattaccato. Una donna ha invece creduto alle persone che stavano dall’altra parte della cornetta e ha consegnato una grossa somma di denaro ai delinquenti. I truffatori spesso si fingono carabinieri chiamano gli anziani dicendo loro che il loro familiare ha avuto un incidente e che per liberarli serve pagare una cauzione. In questo caso all’anziana era stato detto che la figlia aveva avuto un incidente stradale dove c’erano stati anche dei morti.