Un grande fiuto per la sicurezza Binomi del Cemivet in Libano Controlli contro ogni esplosivo

di Luca Mantiglioni

SHAMA (Libano)

C’è un’attività svolta dai nostri militari in Libano forse meno appariscente agli occhi delle persone, ma non per questo meno importante delle altre. Anzi, è proprio l’attività dalla cui perfezione dipende poi la possibilità di svolgere nel migliore dei modi anche tutte le altre. Quantomeno, in termini di sicurezza.

Sì, perché è proprio di sicurezza che si deve parlare quando si fa riferimento al lavoro dei militari del Cemivet impegnati ancora una volta nella missione Unifil nel sud del Libano, nell’area di competenza che la Risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite assegna ai Caschi Blu, ovvero la parte di territorio che va dal fiume Litani fino al confine con Israele e, salendo ad est, al confine con la Siria. Il loro compito è fondamentale affinché tutti i nostri militari possano svolgere i propri servizi (ma anche trascorrere i momenti liberi) partendo da una situazione di sicurezza, appunto: devono garantire che in nessuna base – sia nell’area interna che in quelle circostanti – ci sia presenza di esplosivi. Non un’attività alla portata di tutti, insomma, ma una specialità affidata soltanto ai binomi che si formano nel Centro militare veterinario di via Castiglionese. Qui e soltanto qui.

In Libano, nella base di Shama, adesso sono impegnati Andrea Guidi (sergente maggiore capo), Michele Melis (sergente maggiore), Fabio Piano (graduato aiutante), Giuseppe Di Sotto (primo graduato) e Matteo Boscacci (graduato scelto), per una missione che prevede la permanenza di sei mesi. Il loro compito, con l’ausilio dei cani (tutti pastori tedeschi, anche loro addestrati esclusivamente nella caserma maremmana), è quello di garantire che nulla di ciò che entra nelle basi (merci o veicoli) sia vettore di esplosivi e di assicurare che tale materiale non sia stato collocato neanche al loro esterno. I cani, infatti, sono in grado di individuare la presenza di queste sostanze (tutte, nessuna esclusa) sia con la ricerca in superficie (come avviene durante l’ingresso dei veicoli all’interno delle basi) sia con la ricerca di esplosivi interrati. Facile capire quindi quale sia la complessità e l’importanza di un ruolo simile.

"Il livello di controllo è molto alto – racconta Michele Melis –, ma dall’inizio di questa nuova missione non abbiamo rilevato criticità. Se dovessero sorgere situazioni di potenziale allarme in territorio esterno, invece, il primo intervento è di competenza delle Laf e successivamente, se fossero richieste competenze particolari allora anche in questo caso possono richiedere il nostro intervento".

Oltre al lavoro quotidiano, i binomi hanno un programma di addestramento continuo anche nell’area di loro pertinenza all’interno della base di Shama finalizzato al mantenimento di tutte quante le capacità operative. Una vera e propria ricerca di esplosivi sia in superficie che interrati, importante perché gli stessi aromi, gli stessi profumi che si respirano nell’aria in terra libanese non devono influire sulle capacità dei cani. Il loro fiuto, insomma, deve essere sempre in grado di non essere condizionato dagli aspetti ambientali in cui gli animali si muovono. Per questo sono addestrati a lavorare in condizioni climatiche diverse e per non farsi condizionare da "odori" che per loro, specie in alcuni teatri operativi in altre parti del mondo, possono non essere abituali.

Ma questo rischio non c’è, perché il grado di specializzazione e i risultati ottenuti sono di altissimo livello e consentono di avere una vigilanza all’interno e intorno al perimetro dalle basi di assoluta sicurezza. E da queste parti non è davvero poco.