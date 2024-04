Un finestra sul mondo del lavoro: "Job day" con quindici aziende. Partecipano anche gli studenti

Quindici aziende presenti per una quarantina di posti di lavoro, ma a fare i colloqui si presentano in pochi. Si è svolto ieri mattina a Porto Santo Stefano, il primo "job day" organizzato dalla Consulta del turismo e dal Comune, rivolto a tutti coloro che stanno cercando un’occupazione per la stagione estiva. Una mattinata dedicata alle aziende del promontorio che hanno effettuato i colloqui con i candidati. Per la verità non moltissimi, circa una ventina. Presenti, inoltre, anche gli studenti delle classi quinte dell’Istituto Trasporti e Logistica. Tra i ruoli ricercati dalle varie aziende camerieri, receptionist, bagnini, addetti alle pulizie e manutentori, ma non solo.

"Questa iniziativa nasce dalla Consulta del turismo, che sarà per il territorio un valore aggiunto – spiega l’assessora Chiara Orsini –. C’era l’esigenza delle ditte di trovare personale, qualcosa di positivo può nascere e verrà tutto migliorato e diviso per categorie, ad esempio nautica e cantieristica. E coinvolgendo anche le agenzie interinali".

Tra i ragazzi presenti ai colloqui anche Giacomo Rosi, studente del Nautico.

"Sono al quinto anno sezione Macchinisti, quest’anno avrò l’esame – racconta –. Siamo qua per il lavoro stagionale e vedere la zona cosa offre. Ci sono molte idee, mentre per il futuro mi piacerebbe entrare nell’accademia mercantile di Genova. L’iniziativa del job day è bella e importante, al giorno d’oggi bisogna buttarci nel mondo del lavoro". L’evento è stato proposto dalla direttrice del Boutique Hotel Torre di Cala Piccola, Stefania Marconi. "La Consulta del turismo è nata da poco, ho proposto questo evento perché era molto importante fare un primo passo – sottolinea –. Noi abbiamo la novità dell’acquisizione da parte di Erqole Hospitality. Siamo alle prese con il cambiamento con entusiasmo. Ringraziamo Massimo Sandrelli, che ci ha accompagnato in questo lunghissimo percorso".

Tra le aziende presenti anche l’hotel La Caletta. "Importante coordinarci tra le varie attività per il territorio – dice la direttrice Giulia Moriani –. Per dare un buon servizio e una buona accoglienza serve personale. Purtroppo l’Argentario ha carenza cronica di giovani. È un problema far arrivare persone da fuori, gli affitti sono cari".

Andrea Capitani