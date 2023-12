Un esemplare di allocco salvato da due ragazzi

Storia a lieto fine per un esemplare di allocco. Tutto nasce però da una disavventura e da un salvataggio di uno dei due rapaci, che è probabilmente finito, circa un mese e mezzo fa, su una trappola per topi. Due ragazzi lo hanno salvato infatti quando era per metà ricoperto di colla e non riusciva più né a muoversi né a volare. Hanno così deciso di affidarlo alle sapienti mani di Catia Orsini e della sua associazione Casa di Gioia, che si prende cura degli animali. L’allocco adesso è stato liberato dagli stessi ragazzi che l’avevano salvato un mese e mezzo fa. In una storia già di per sé commovente si aggiunge anche il fatto che, per tutto il tempo, la sua compagna è rimasta ad aspettare il volatile nella stessa zona in cui era stato salvato, richiamandolo tutte le notti in attesa del suo ritorno. I due esemplari si sono subito ritrovati, tornando assieme dopo il periodo della convalescenza. "Me l’hanno portato con metà parte del corpo completamente incollata – racconta Catia Orsini de la Casa di Gioia –. I ragazzi che me l’hanno portato mi hanno anche detto che c’era un altro allocco che chiamava tutta la notte, da un mese e mezzo, probabilmente una femmina. È stato riabilitato in una grande voliera, dove ha potuto riprendere la funzionalità delle sue penne. Nei giorni scorsi l’ho preparato e poi abbiamo fatto la liberazione. Una bella storia a lieto fine, la sua compagna l’ha aspettato per quasi due mesi". Il servizio della Casa di Gioia è essenziale. "Siamo in difficoltà economica e alla fine abbiamo dovuto comprare un mezzo da soli – sottolinea –. Purtroppo soldi non ne entrano, cerchiamo di andare avanti e di fare qualche iniziativa per Natale per autofinanziarci".

Andrea Capitani