Un esempio per tutti gli italiani

Gino Bartali è stato un esempio per il popolo italiano, non solo per le sue capacità ciclistiche, ma perché ha rappresentato un modello di magnanimità e umiltà. Il campione ha aperto le porte della speranza a chi era perseguitato, difendendo il valore della vita e rischiando la morte. Bartali è stato, sia nel periodo della Seconda Guerra Mondiale, che nel dopoguerra, un appiglio di speranza per coloro che si sentivano smarriti, divenendo fonte di ispirazione e un significativo punto di riferimento. Il giorno dell’attentato a Palmiro Togliatti il 14 luglio 1948, durante il Tour de France, il presidente del consiglio Alcide De Gasperi chiamò Gino Bartali, incitando il ciclista a vincere la competizione per dare agli italiani una motivazione per cui gioire. Con Bartali l’Italia ritrova la sua fiducia: il ciclista fa esultare tutta la nazione, che, ammaliata dalle sue gesta, si dimentica dei tumulti e delle difficoltà di un periodo difficile, riscoprendo la bellezza del riscatto. Gino ci ha dimostrato come alcuni gesti valgono più delle imprese sportive, perché "certe medaglie si appendono all’anima e non alla giacca".