Un edificio fatto d’amore. Una casa per tutti è possibile?

Avere una casa è un diritto per tutti non solo per ripararsi dagli agenti atmosferici ma anche per una questione psicologica e morale.

Infatti la casa è il posto dove ognuno di noi passa più tempo e perciò tutti dovrebbero avere un luogo speciale che sanno riconoscere e che non si stancheranno mai di frequentare. Inoltre avere un tetto sulla testa dà pari dignità a tutti coloro che fanno parte di una società civile.

Purtroppo però, al giorno d’oggi, 150 milioni di persone nel mondo non hanno una casa sia per questioni economiche sia per catastrofi naturali. Ad esempio, nel 1966, la Toscana fu colpita da un’alluvione generata dal fiume Arno, che ha provocato numerosi danni lasciando moltissime persone senza una casa dove vivere. Anche Grosseto, con l’esondazione dell’Ombrone, fu invasa dalle acque. Oppure, quella più recente, del 2023 provocata dalla piena del fiume Bisenzio, che ha colpito Firenze, Livorno e Pisa e che ha lasciato oltre 200 famiglie ancora oggi senza un’abitazione.

Se noi ci trovassimo in questa situazione non vivremmo a pieno la nostra vita perché non potremmo godere di un posto in cui ci sono persone che ci vogliono bene e dove possiamo essere noi stessi. Inoltre non potremmo lavarci e curarci adeguatamente e quindi ci sarebbero più probabilità di contrarre malattie. E quali sarebbero le nostre emozioni se non avessimo una casa? Probabilmente ci sentiremmo incompleti, come se ci fosse un vuoto dentro al nostro cuore, impossibile da colmare senza un’abitazione.

Secondo noi per garantire una casa a tutti bisognerebbe diminuire il costo delle abitazioni e quello delle utenze di cui usufruiamo dentro ad esse e che ultimamente costano molto.

Sul territorio grossetano esistono associazioni, come la Cispel o il Coeso, che si occupano di volontariato e beneficenza e che offrono supporto ai senzatetto. La Cispel si occupa delle imprese di gestione dei servizi di pubblica utilità nel territorio toscano. Tra le attività associate alla Cispel Toscana, c’è quella dell’Erp (Edilizia Residenziale Pubblica) che lavora con le case popolari, cioè abitazioni di pubblica proprietà assegnate alle famiglie con basso reddito. Alcuni di questi alloggi sono tenuti in condizioni carenti, per questo motivo il presidente di confservizi Cispel Toscana, Nicola Perini, ha annunciato che ne verranno costruiti altri.

Il disagio abitativo, secondo noi, dovrebbe diventare uno dei problemi principali da risolvere da parte delle istituzioni politiche perché molti continuano a fare richiesta di un alloggio, ma non tutti vengono soddisfatti.