Un duello tra Caroti e l’"uscente" Petrucci

Anche a Semproniano due candidati. Luciano Petrucci, sindaco uscente, qualche settimana fa aveva annunciato la sua candidatura e aveva espresso il piacere di condividere questa campagna elettorale con un avversario, ma non si sarebbe mai immaginato che l’altro candidato provenisse dalla provincia di Siena. A sfidare Petrucci è infatti Gabriele Caroti, candidato della Fiamma Tricolore. "Caroti non è del luogo, come non lo sono i candidati consiglieri – commenta Petrucci – Avrei compreso di più maggiormente una candidatura a sindaco da parte del centrosinistra". Invece a Semproniano il centrodestra e la destra si daranno battaglia. Ecco chi sono i candidati consiglieri della Fiamma Tricolore: Eugenia Tarelli, Guglielmo Ruffo, Giacomo Ciarcia, Helen Emiliani, Emanuele Anamia, Silvia Toscano, Massimo Pelusi. Invece, i nomi che compongono la lista civica "Semproniano Bene Comune" sono: Valentina Bacci, Katia Barzagli, Lamberto Biondi, Andrea Di Salvatore, Gianluca d’Ubaldo, Lucio Leoni, Vincenzo Pirro, Lisa Giuseppina Russo, Paolo Scalavrelli e Danilo Zammarchi. Il sindaco uscente Petrucci ha già stilato il programma elettorale. "Inizieremo a incontrare le popolazioni del capoluogo e delle frazioni – ha ricordato Petrucci – a loro presenteremo la squadra e i punti cardini del programma elettorale". Nel programma si parla di diritto allo studio ("è fondamentale che la scuola di Semproniano mantenga i requisiti minimi numerici per presentarsi come plesso attivo e necessario del panorama scolastico amiatino") ma anche di cultura, sociale, viabilità, turismo e urbanistica. N.C.