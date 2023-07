Un "Delitto DiabolikO" durante la cena Divertimento e mistero per adulti e bambini

"Un delitto DiabolikO" è il tema della cena con delitto in programma domani a Follonica, nel locale "Freestyle Food", in via Amorotti.

I commensali, dunque, tra una portata e l’altra dovranno anche risolvere il caso di omicidio che sarà messo in scena dalla compagnia "Delitti con diletto".

La serata, quindi, prevede un’offerta unica con cena e spettacolo (non è possibile assistere solo alla rappresentazione) al costo di 35 euro per gli adulti e 15 per i bambini. Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile telefonare al numero 348 - 5812588.