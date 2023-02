Un corso di teatro per sviluppare creatività nei bambini di 6 anni

Un corso per sviluppare la creatività. E’ quello che è stato pensato da "Spazio creativo" che organizza a partire dal 3 di marzo un corso di teatro per bambini. L’obiettivo come detto sarà dunque sviluppare la creatività, dare voce ai sentimenti, entrare in empatia con gli altri e affrontare meglio le proprie difficoltà attraverso la catarsi. Questi sono i proponimenti del teatro e sono gli stessi che la Cooperativa Sociale Arcobaleno, insieme all’Auser di Massa Marittima, vuole offrire ai bambini dai 6 anni. Nel laboratorio di teatro del movimento, a cura di Martina Pagliucoli, i piccoli potranno fare esercizi di fiducia, migliorare la loro espressione corpo-voce, giocare in maniera creativa e imparare a improvvisare. Gli incontri saranno 12 a partire da venerdì prossimo il 3 marzo, e continueranno fino alla fine di maggio ogni venerdì dalle 16.15 alle 18.15 nella sala Auser in via Curiel 9 a Massa Marittima. Per informazioni e prenotazioni sarà possibile chiamare il 393 9739274.