Un convegno sul problema delle predazioni

Oggi alle 11, nella sala Pegaso del Palazzo della Provincia, il Comitato Pastori d’Italia ha organizzato un incontro dal tema: "Danni da predazione. Quale futuro all’orizzonte? Facciamo il punto con l’Unione Europea". Si tratta di un incontro molto importante su un tema molto sentito soprattutto in Maremma dove il problema delle predazioni, dal nord al sud della provincia, è molto sentito. La presidente Mirella Pastorelli rivolge l’invito a partecipare non solo agli allevatori e agli agricoltori ma a tutta la cittadinanza, perché tale problematica non riguarda solo le imprese zootecniche ed agricole, essendo una questione molto più complessa. Il pericolo dele predazioni può arrivare anche alle persone: lupi e predatori sono sempre di più e il rischio di attacchi all’uomo mai come questa volta è diventato concreto. "Infatti – ricorda Mirella Pastorelli – l’utilizzo del cibo sintetico e delle farine di insetti, sarebbero alcune delle conseguenze nel caso che gli allevatori e gli agricoltori, stremati, rispettivamente, dai lupi e dai cinghiali, decidessero di abbandonare le loro attività. Un danno non quantificabile". Al riguardo l’europarlamentare Sergio Berlato (presidente nazionale dell’Associazione Cultura è Ruralità) e l’europarlamentare Pietro Fiocchi, che sarà collegato in streaming, dovranno dare risposte a questo delicato problema, con la cui sola soluzione si salveranno i prodotti italiani. Nell’occasione sarà presentato il libro "Lupi & Pastori" di Gaetano Riviello e Iacopo Nappin.