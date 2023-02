Oggi alle 15,30 nell’aula 5 del Polo universitario in via Ginori, convegno, organizzato dall’Ordine degli avvocati sul tema "Ambiente e paesaggio nella riforma costituzionale. Interverranno la docente universitaria Sonia Carmignani (La tutela ambientale nel contesto della politica agricola europea); il tenente colonnello dei carabinieri Fabrizio Massimi (La tutela costituzionale dell’ambiente e il potenziamento degli strumenti di contrasto al crimine ambientale); il presidente emerito della Corte Costituzionale Giovanni Maria Flick (L’ambiente ieri oggi e domani) il consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Grosseto-Circolo dei Giuristi Telematici Giuseppe Nicosia (Ambiente, Intelligenza Artificiale e metaverso). "Si tratta di un argomento attualissimo – dice l’avvocato Nicosia – e con relatori altamente qualificati, soprattutto la relazione del presidente Flick, si tenderà a stabilire un ponte con il futuro, con una visione dell’ambiente inteso come tutto ciò che circonda l’uomo".