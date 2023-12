Un contest sui presepi. Cittadini protagonisti

Un contest per i presepi per coinvolgere gli scarlinesi nella celebrazione del Natale. "Quest’anno – dicono dalla giunta comunale – si festeggiano gli 800 anni dalla nascita del primo presepe: abbiamo pensato di coinvolgere tutta la comunità invitando gli scarlinesi a fotografare il loro presepe e ad inviarci l’immagine. Le foto saranno pubblicate sul profilo Facebook del Comune di Scarlino e il presepe che otterrà più like riceverà un riconoscimento dall’Amministrazione comunale. Si tratta di un modo divertente per festeggiare insieme la festività natalizie". Ed ecco come fare: l’immagine del proprio presepe dovrà essere inviata alla mail [email protected] o tramite Facebook (con un messaggio al profilo Comune di Scarlino) entro la mezzanotte di sabato 23. Le immagini saranno pubblicate domenica 24, viglia di Natale. Da quel momento tutti potranno scegliere il loro presepe preferito con un like. Sarà possibile "votare" fino a sabato 6 gennaio.