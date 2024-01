"Un confronto serio sulla sanità" ’Fare’ tende la mano alla politica

"La situazione esplosa sulla sanità di Orbetello per alcuni servizi sanitari mette ancora in risalto l’esigenza di andare ad una rapida riorganizzazione anche degli assetti istituzionali e tornare alle zone distretto che dal 2018 sono entrate nel mega consorzio Società della Salute – Coeso. Non eravamo convinti di questa scelta e il tempo ci ha dato ragione per i riflessi che questa riorganizzazione ha portato con conseguenze sul territorio che hanno bloccato la nascita delle Case della Salute e lo hanno impoverito i professionisti come medici di famiglia, pediatri, guardia medica e altre specialistiche". A dichiararlo sono tutti i referenti delle forze di minoranza di Massa Marittima e opposizione che proseguono facendo un’analisi dettagliata della situazione e lanciando un idea di confronto. "Non da meno quello che è successo al presidio ospedaliero declassificato in modo non evidente e sibillino, perché non è mai stato detto in modo esplicito, a stabilimento dipendente dal Misericordia, riducendo le attività del nosocomio e, in modo drastico, la disponibilità dei posti letto – aggiunge la minoranza – In questa situazione l’iniziativa portata avanti dall’associazione Fare indirizzata a ripristinare quello che in passato era presente e funzionava, dotando, così come nelle Colline dell’Albegna, la zona di propria autonomia con figure di riferimento sul territorio che possano mettere in campo azioni di rilancio e riavvicinamento dei servizi ai cittadini". Secondo la minoranza si tratta di una "proposta che abbiamo sostenuto anche con la raccolta di firme e che abbiamo sposato da subito come buona. Una proposta discussa in più occasioni e sulla quale ci sono state timide pronunce da parte delle istituzioni, poche da parte della maggioranza che governa la città e nei fatti ferma almeno a livello locale. Una proposta che probabilmente passerà in gestione agli amministratori futuri e chissà se dopo le prossime elezioni ci saranno ancora disponibilità e volontà per portarla a compimento. Quello che Fare ha aperto sul territorio – chiudono – con la questione del distretto è interessante e apre, alle forze politiche alternative, una possibilità di confronto per creare le condizioni per discutere di altri temi veri che riguardano i cittadini e tutto il territorio e non si limita ad una formula per realizzare mere alleanze finalizzate ad occupare posti per il prossimo quinquennio".