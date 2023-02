Un colore vitale e significativo

Il colore rosso rappresenta la vita con tutte le sue sfaccettature, spesso è simbolo di gioia, passione e vitalità, ma rappresenta anche odio e terrore. Le piazze di tutte le città il 25 novembre, Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, accolgono installazioni di scarpe rosse per non dimenticare chi non c’è più. Perché proprio delle scarpe? Perché rappresentano l’accessorio che spesso nelle tragedie rimane inerte sul pavimento, ma anche perché simbolo di cammino di vita interrotto. Anche le panchine collocate in luoghi pubblici diventano il veicolo di un messaggio forte; vengono dipinte di rosso acceso per dire No alla violenza. Una panchina vuota è la rappresentazione simbolica dei maltrattamenti di genere e testimonia che il femminicidio e la violenza avvengono sistematicamente anche nelle nostre comunità, nei luoghi che ci sono familiari, nei piccoli e grandi centri. Nel nostro paese la panchina rossa è stata posizionata in un luogo ben visibile e frequentato, vicino ai giochi dei bambini affinché tutti potessimo acquisire una maggiore consapevolezza dell’urgenza sociale sulla quale è necessario che non si spengano mai i riflettori della riflessione.