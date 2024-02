Un capo ricevimento in struttura a 4 Stelle

Cercasi capo ricevimento addetto alle vendite e controllo referenziato per Hotel 4 Stelle a Grosseto. Il candidato/a dovrebbe aver già maturato esperienza ed essere a conoscenza delle tecniche di vendita alberghiere. Richiediamo una persona organizzata, ben disposta al contatto con gli ospiti e con i colleghi di cui dovrà gestire il lavoro, gli orari e le mansioni da svolgere, secondo la supervisione della Direzione/Proprietà. È gradita la conoscenza delle lingue straniere: Inglese, Tedesco (sia parlate che scritte) madrelingua Italiana. Altre lingue saranno considerate un plus. Gradita la conoscenza tecnologica e uso del Pc/Posta elettronica e del Pms Hotel Cube. Inviare referenze e curriculum a: [email protected], lasciando anche il proprio numero telefonico. Non sarà fornito alloggio. Richiesti residenti in zona o possibilità di trasferimento.