Un bellissimo sorriso: quello di Margherita

Il sorriso di Margherita è arrivato a rendere ancora più speciale la vita di Francesca Piazzini e Stefano Magrini, neo genitori della bellissima bambina venuta alla luce nell’ospedale ’Misericordia’. La piccola, al momento della nascita, pesava 3,8 chili e – così come la mamma – gode di ottima salute.

Il lieto evento porta felicità anche ai nonni materni (Marco Piazzini e Barbara Batani, entrambi medici) e paterni (Sandro Magrini e Vera Roggiolani, proprietari dello stabilimento balneare ’Laura’, a Castiglione della Pescaia).

Circondata dall’amore di tutti quanti, adesso Margherita deve pensare solo a prendersi le loro ’coccole’ in attesa di poter leggre da sola – un giorno – la dolcissima lettera che mamma Francesca e babbo Stefano le hanno scritto durante i mesi di attesa spiegandole che "ci sono due angioletti che ti hanno guardata fino a questo punto e che continueranno a farlo per sempre", ma anche che "l’hanno aspettata e desiderata con un amore indescrivibile" fino al momento in cui "due lineette blu su un test hanno cambiato tutto" con "mamma Franci che ha capito subito che saresti stata una bambina e già sapeva che ti avrebbe chiamata Margherita". Poi la notizia data ai nonni e l’acquisto "dei biglietti per un lungo viaggio: la vita insieme a te".

Benvenuta Margherita, un forte abbraccio anche dalla redazione de ’La Nazione’.