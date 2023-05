Un bel "rosso" di sera Il Morellino raddoppia le presentazioni tra assaggi e musica

Con una formula rinnovata, aperta per la prima volta al grande pubblico, si conferma il successo di Rosso Morellino, la manifestazione dedicata al Morellino di Scansano che ha coinvolto oltre un migliaio di addetti ai lavori e di appassionati il 14 e il 15 maggio scorsi. La giornata inaugurale si è svolta nell’aeroporto militare "Baccarini" di Grosseto, che ha fatto da cornice ai due momenti che hanno caratterizzato la prima parte dell’evento: il grande banco di assaggio a cielo aperto, in cui i winelovers grazie alla partecipazione di 40 produttori hanno avuto l’opportunità di scoprire le peculiarità organolettiche dei vini Annata e in Riserva in degustazione, e il concerto inaugurale del tour 2023 di Joe Bastianich & La Terza Classe. Il popolare showman, reduce dalla vittoria della decima edizione di Pechino Express, ha così voluto omaggiare la sua passione per questa zona, che lo vede impegnato con la sua famiglia in un progetto produttivo proprio all’interno del territorio della storica denominazione della Maremma.

Il momento dedicato agli operati del settore si è svolto il giorno successivo, come di consueto, nelle ex scuole elementari di Scansano, dove hanno avuto luogo il Walk Around Tasting e le due Masterclass di approfondimento, condotte da Andrea Gori e Leonardo Romanelli.

"Con la scelta di estendere la manifestazione su due giornate abbiamo favorito ancora di più il dialogo tra i produttori, gli addetti ai lavori e il pubblico di wine lovers. È stata una scommessa vinta, che ribadisce il successo della nostra denominazione – commenta Alessio Durazzi, direttore del Consorzio – Forti di questi risultati, proseguiamo nel lavoro per far conoscere sempre di più il Morellino di Scansano".

Soddisfazione anche da parte del presidente Bernardo Guicciardini Calamai, che anticipa i prossimi passi del Consorzio: "Dopo l’eccellente riuscita di Rosso Morellino, è il momento di affrontare la seconda parte dell’anno con ulteriori investimenti su mercati e segmenti strategici, anche a livello internazionale. L’obiettivo è quello di aumentare la penetrazione e le quote di mercato e ampliare il già consistente target di appassionati in grado di apprezzare la naturale unicità del Morellino di Scansano".