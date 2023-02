Un ascensore panoramico per "cucire" borgo e Peschiera

A Santa Fiora piace l’idea di un ascensore panoramico in grado di collegare il borgo con la Peschiera e proprio in questi giorni è stata affidata la progettazione preliminare. Il Comune ha colto, infatti, l’opportunità che deriva dalla proroga del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri numero 6, del 17 dicembre 2021, "Ripartizione del Fondo per la progettazione territoriale", ottenendo un contributo a fondo perduto di 24mila euro, da investire per la redazione dello studio di fattibilità tecnico -economica. "Santa Fiora ha necessità di una cucitura urbanistica fra la zona a monte e la zona a valle – afferma il sindaco Federico Balocchi –. Oggi sono quasi due paesi distinti e serve la macchina per spostarsi dall’una all’altra parte. Realizzare un ascensore o una scala mobile per collegare il centro storico alla zona della Peschiera è una soluzione interessante per migliorare l’accessibilità di tutto il borgo. L’intervento potrebbe essere realizzato nel parcheggio davanti alla Peschiera, ma questa al momento è solo un’ipotesi, perché sarà proprio lo studio di fattibilità ad indicarci il tipo di struttura (ascensore o altro dispositivo meccanico di risalita) e il luogo migliore dove realizzarlo, tenendo conto della sostenibilità economica, della logistica e funzionalità dell’intervento e della sua integrazione nell’ambiente circostante". Il Responsabile dell’Unità di missione Pnrr, l’ingegnere Simone Pelini Pennatini, ha affidato il progetto allo studio fiorentino di architettura Biagio Antonio Del Matto. Intanto il contributo erogato permetterà di coprire le spese di progettazione. "L’obiettivo che ci siamo posti – conclude Balocchi – è quello di tenere pronta nel cassetto una progettazione preliminare, per partecipare ai bandi appena si creino le condizioni per farlo, in modo da ottenere finanziamenti necessari per passare al livello successivo di progettazione e poi per realizzare l’opera".

Nicola Ciuffoletti