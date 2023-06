Un anno insieme L’inclusione che funziona

MASSA MARITTIMA

Un anno insieme. Spegne la sua prima candelina il centro di pronta accoglienza per minori stranieri non accompagnati (Msna) di Valpiana nel comune di Massa Marittima. Il centro, situato in via delle Fonderie, è gestito dalla cooperativa sociale "Solidarietà e Sviluppo". Il suo scopo è quello di avviare un percorso di inclusione, con la possibilità di partecipare alla vita sociale e comunitaria nel pieno rispetto della vita privata e del benessere individuale. Otto i posti letto a disposizione per minori di sesso maschile. Il personale della struttura, professionale e qualificato, si è impegnato in questo anno ad adottare ogni provvedimento idoneo a stimolare gli ospiti per lo sviluppo dell’autonomia e del loro percorso di integrazione. Dalla prima uscita assieme a Massa Marittima alla visita al monumento musealizzato della Torre del Candeliere sulle colline metallifere – con la cooperativa Zoe -, fino al laboratorio didattico sul corpo umano, la salute, l’igiene e il benessere emotivo. Un anno di attività che ha visto i minori impegnati anche con un po’ di sano sport grazie al Massa Valpiana e all’Olimpic Pallamano. Quindi le uscite al mare, al Bagno Tangram Follonica – con la cooperativa Il melograno, l’interessante visita al Museo della Miniera di Massa Marittima, con la cooperativa Zoe, e l’incontro con l’Avis Massa Marittima. I minori sono stati coinvolti anche nei lavori di ristrutturazione della chiesa di Valpiana, hanno visitato il museo archeologico di Massa Marittima e il Lago dell’Accesa. Infine le attività nell’orto, in cucina – insieme agli amici della parrocchia ‘Cristo Re’, le feste Halloween e Carneval, il laboratorio di musica con il musicista Dario Canal, i laboratori didattici e le lezioni di italiano, le uscite e gli incontri vari con le realtà del territorio. Il tutto condito da feste, pranzi e cene. "Questo progetto – afferma il presidente Alessandro Ghionzoli – è nato dalla volontà di ampliare l’offerta dei servizi proposti dalla cooperativa ‘Solidarietà e Sviluppo" anche sul territorio di Grosseto’con l’obiettivo di creare futuribilità all’accoglienza dei migranti e, in particolar modo, di avviare un percorso di inserimento all’interno della rete del ‘Sistema Centrale-Rete Sai’ e quindi dell’accoglienza strutturata e non più straordinaria. La struttura per minori di Valpiana rappresenta il primo passo per inserirsi in una rete la cui mission è quella di fornire risposte precise ed adeguate ai minori".