Un anno di squalifica al massaggiatore

Il massaggiatore del Monterotondo Marittimo è stato squalificato per un anno per aver tentato di colpire l’arbitro con un pugno durante la partita con la Casolese. Mano pesante del giudice sportivo regionale sulla società delle colline metallifere e sul massaggiatore Nedo Bucci. Questo quanto si legge nel comunicato ufficiale della Figc: "Allontanato per aver protestato nei confronti del direttore di gara ed averlo offeso dalla panchina. Dopo la notifica il massagiatore entrava indebitamente sul terreno di gioco e tentava di colpire con un pugno l’arbitro, senza raggiungerlo per la pronta reazione del direttore di gara. Era necessario l’intervento di un calciatore della propria squadra per trattenerlo dall’aggredire l’arbitro". La stessa società poi è stata multata di 170 euro per "per contegno offensivo e minaccioso verso il direttore di gara". Inoltre è stato squalificato fino all’8 aprile il dirigente Marco Noferini. Un turno di squalifica anche per i giocatori Tempini, Regoli e Bracciali, sempre del Monterotondo.