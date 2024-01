Un anno di Help Center. Oltre quattrocento accessi

Grazie all’impegno del Coeso, del Comune e di Ferrovie dello Stato, nel novembre del 2022 è stato aperto anche alla Stazione di Grosseto l’"Help Center".

Si tratta di un servizio di accoglienza, prima assistenza e orientamento rivolto a coloro che vivono in situazioni di povertà estrema. Lo sportello nasce, appunto, dalla collaborazione tra Ferrovie dello Stato Italiane e Coeso Società della Salute (che da tempo gestiva lo sportello "Povertà e disagio"), con il supporto del Comune di Grosseto e della Regione Toscana. L’Help center rientra nella rete coordinata dall’Osservatorio nazionale della Solidarietà nelle stazioni (Onds), progetto di Ferrovie dello Stato, e Anci, che conta, ad oggi, 19 Help center in altrettanti stazioni.

E i dati che si riferiscono all’anno appena concluso dimostrano che anche l’Help center di Grosseto sta diventando una realtà importante.

Nel 2023 infatti sono stati più di 400 gli accessi all’Help center della Stazione di Grosseto. Le persone che si sono rivolte allo sportello sono 120 (quindi alcuni si sono rivolti più volte) e sono 112 uomini e 8 donne.

Di questi 25 sono italiani e 95 stranieri.

Queste le finalità dell’Help center: innanzitutto soccorrere le persone in stato di necessità, in particolare persone senza dimora e migranti; favorire l’individuazione di percorsi di uscita dallo stato di bisogno.

Quindi sviluppare una rete di protezione sociale.

L’obiettivo è quello di creare un sistema di sostegno e di supporto per tutti coloro che si trovano in condizione di grave marginalità attraverso la costruzione di interventi individualizzati.

Interventi che sappiano, in ogni situazione, scegliere ed integrare tra le prestazioni finalizzate a contenere il danno, a dare tregua alle situazioni più degradate, e gli interventi di percorso che impegnano gli operatori e i servizi in attività di accompagnamento verso un progressivo reinserimento sociale, abitativo, lavorativo.

Questi gli orari di apertura dell’Help center di Grosseto: dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17. Gli operatori ricevono anche su appuntamento telefonando al numero 331 6136397. Il referente e operatore è Alberto Castagnini.