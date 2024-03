Un angelo di nome Riccardo. Strazio senza fine al funerale. Il parroco: "Non ci sono parole"

Il lutto per un figlio forse non finisce mai, si può solo imparare a sopportarlo. Chissà se ci ci riusciranno mai Beatrice, Massimo e Alessia, la mamma il babbo e la sorella di Riccardo Radiconi, 15 anni, lo splendido adolescente, morto poco dopo essere uscito da scuola, in un terribile venerdì di marzo, di fronte a sua madre che lo stava riportando a casa. Un malore improvviso. Hanno sentenziato i medici che hanno cercato di riportarlo alla vita con decine di manovre salvavita. Non arrendendosi neppure all’evidenza. Ieri pomeriggio, una folla di persone non sono volute mancare all’estremo saluto a quel ragazzino dai boccoli d’oro. Una morte che ha toccato tutti e che lascia increduli, impotenti. E se il primo pensiero è andato a lui, arrivato alla chiesa del Cottolengo in una bara bianca accompagnato da migliaia di rose gialle e avorio, tanti si chiedevano come potranno fare i suoi genitori e quale sarà lo sforzo sovrumano per sopravvivere. Un dolore che don Giampaolo, parroco del Cottolengo ha provato a spiegare e a far riflettere tutti i presenti. A ricercare un senso in una perdita del genere. "Non ci sono parole per spiegare quello che è successo e nemmeno risposte esaustive – ha detto tra le lacrime e i singhiozzi della gente – e anche la nostra fede è messa prepotentemente in gioco". Riccardo su quell’altare aveva passato la Prima Comunione e la Cresima. "Mi ricordo il suo sorriso contagioso – ha aggiunto il parroco – e la sua voglia di vivere intensamente. Ora la sua vita appartiene a Dio e nella sua parola dobbiamo cercare di trovare conforto e consolazione". Un volo verso il Parsdiso, così alto e incomprensibile accompagnato da un silenzio impressionante. Un momento che ha spaccato il cuore di tutti coloro che erano lì per il povero Riccardo. "Se oggi siete così tanti – ha chiuso la sua omelia don Giampaolo – vuol dire che Riccardo ha lasciato un segno. Che non verrà dimenticato". Mai lo faranno i genitori e la sorella, che si abbracciavano e si sostenevano l’un con l’altro sulla scalinata della chiesa, quando il feretro di Riccardo lasciava il piazzale della chiesa per essere cremato. Uno strazio che non ha avuto fine, neppure dopo. Quando tutti hanno cercato uno sguardo o una parola di conforto nei confronti di quella famiglia dilaniata dal dolore. Di una morte che rimane, per tutti, inaccettabile.