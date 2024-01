Un anfiteatro. Capalbio ricorda. Settimio Bianciardi

Presentato in Regione l’anfiteatro "Settimio Bianciardi", l’opera prenderà il posto dell’anfiteatro del Leccio di Capalbio. Appena fuori dal centro abitato della Piccola Atene sorgerà la moderna struttura dell’architetto olandese Maurice Nio. L’opera, che prenderà il posto dell’anfiteatro del Leccio e che sarà intitolata all’ex sindaco Settimio Bianciardi, sarà al centro della cultura capalbiese, diventando un contenitore monumentale di grandissimo profilo. "È una grande emozione – commenta Gianfranco Chelini, sindaco di Capalbio – poter vantare nel nostro territorio un contenitore culturale così monumentale e moderno, firmato da un architetto di fama internazionale, che allo stesso tempo è anche un contenuto artistico. È inoltre un motivo d’orgoglio poter intitolare l’opera al compianto sindaco Settimio Bianciardi, una scelta che tutta l’amministrazione ha voluto fortemente". L’intervento, finanziato per un milione di euro dalla Regione, è stato presentato a Firenze alla presenza, oltre che del primo cittadino di Capalbio, del presidente della Regione Eugenio Giani e dell’assessore al Turismo della Toscana Leonardo Marras. "L’anfiteatro – ha detto il presidente Eugenio Giani – rappresenterà Capalbio per il ruolo che nel tempo ha conquistato. Ringrazio il sindaco Chelini di aver fatto molto anche per le iniziative che fanno di Capalbio uno dei centri di riferimento nazionale e internazionale". Grande soddisfazione anche per l’assessore Marras, mentre il nuovo anfiteatro, inserito in uno spazio a cui Nio ha dato il nome di "A touch of infinity", sarà una struttura in vetro, in acciaio e calcestruzzo, dotato di un tetto convertibile che potrà essere chiuso per permettere al pubblico di assistere agli spettacoli anche quando il sole sarà troppo forte. Gli spazi di seduta saranno inoltre compiuti con pannelli prefabbricati e rifiniti con pietre di mosaico in vetro. Saranno inoltre realizzati i servizi, come i bagni, gli spogliatoi e le aree tecniche e di circolazione. Per quanto riguarda l’illuminazione, le capriate e le gradinate in acciaio dell’anfiteatro saranno illuminate da degli appositi apparecchi a 360 gradi.