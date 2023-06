Un altro giorno molto speciale Ambra è sempre un esempio E i ragazzi le regalano il ritratto

L’abbraccio di Porto Ercole per Ambra Sabatini questa volta arriva dalla scuola media, dove durante la mattinata di ieri è stata protagonista di una speciale inaugurazione. Per lei un’altra bella giornata di festa dopo la vittoria arrivata nell’ultima competizione nazionale targata Fispes, nella quale è riuscita a conquistare la terza affermazione consecutiva sui 100 metri nella categoria T63. Nonostante i tanti impegni per la forte atleta portoercolese, che il 17 giugno sarà al meeting di Nizza, per lei c’è stato il tributo da parte di tutti gli alunni della scuola media di Porto Ercole che hanno realizzato un bellissimo quadro che la ritrae e che è stato posizionato nei corridoi della struttura.

Alla cerimonia organizzata nell’istituto dalla dirigente scolastica Rosa Tantulli era presente anche il sindaco Arturo Cerulli, assieme all’assessore alla Pubblica istruzione Paola Pucino. Con grande emozione Ambra ha tolto il velo al dipinto, travolta dall’affetto di tutti gli alunni della scuola che vedono in lei un grande esempio da seguire. E lei, attraverso i suoi canali social, ha tenuto a pubblicare qualche parola di affetto nei confronti del suo paese e della scuola, che lei stessa frequentava diversi anni fa.

"Ritornare alla scuola del tuo paese ti fa battere il cuore a mille – ha scritto sul suo profilo Instagram –. Ricordi felici misti a nostalgia e tanta gratitudine per l’affetto che ricevo. I ragazzi delle medie stamani si sono esibiti in uno spettacolo e mi hanno preparato questa bellissima sorpresa assieme ai loro professori, avrei voluto abbracciarli tutti per fargli capire quanto questo è importante per me. Grazie perché mi spingete a dare il massimo come atleta e come donna".

Il dipinto è stato realizzato dagli alunni della classe terza della scuola media di Porto Ercole.

"Fa parte del progetto Le donne che hanno fatto la storia – sottolinea la dirigente Rosa Tantulli –. Lei è rappresentata appunto come donna, certamente importante come esempio per tutti gli alunni. La tela è stata realizzata dai ragazzi ed è stata scoperta alla sua presenza, cosa che ci ha fatto davvero piacere. Ambra è rimasta veramente contenta di questo omaggio che le abbiamo fatto".

Un altro bell’attestato di stima dunque per l’atleta paralimpica portoercolese, vero esempio per tutti non solo nello sport, ma anche nella vita.

Andrea Capitani