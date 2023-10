Ultimo giorno di eventi a Bagnolo con la "Sagra del fungo amiatino"

Oggi si chiude la "Sagra del fungo amiatino" a Bagnolo. Si parte alle 9.30 con la cicloturistica in e-bike e in mountain bike nei boschi, ritrovo al Parco Pratuccio. Alle 10 aprirà la Mostra micologica a cura dell’Amma. Sarà possibile pranzare al ristorante della Sagra a partire dalle 12, con piatti tipici a base di funghi e degustazioni delle specialità d’autunno. Alle 13.30 animazione a cura di "Tati con i bimbi e… non solo".Alle 17 infine merenda con funghi e specialità bagnalesi.