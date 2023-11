Ultimi posti disponibili per il thriller di domani di Isabelle Huppert

Disponibili gli ultimi 60 posti per l’imperdibile thriller interpretato dalla straordinaria Isabelle Huppert in programma domani al Piccolo Cineclub Tirreno a Follonica alle 21.30. Si chiama "La verità secondo Maureen K.". Interamente costruito intorno ad una Isabelle Huppert Maureen Kearney a dir poco gigantesca, il film di Jean-Paul Salomé intreccia con sapienza i generi - film di denuncia sociale e politica, thriller psicologico, documentario, riuscendo a tenere (quasi) sempre alta la tensione attraverso il difficilissimo percorso che Isabelle Maureen è costretta a compiere per riabilitare se stessa lottando con un potere dalle mille facce e dai mille tentacoli. Salomé dirige un thriller politico imperdibile ispirato alla vera storia di Maureen Kearney al centro di uno scandalo che nel 2012 scosse l’industria nucleare francese. Per il ruolo della protagonista il regista non poteva che scegliere la grande Isabelle Huppert, ormai pienamente a suo agio nelle vesti di figure femminili controverse. Per info e prenotazioni 3393880312.