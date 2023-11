Ulmi: "Su Vitozza io mi impegnerò"

L’appello lanciato dal sindaco di Sorano Pierandrea Vanni per salvare Vitozza lo ha raccolto il consigliere regionale della lega Andrea Ulmi. "Sono pronto a dare il mio contributo per salvare un patrimonio storico di grande importanza – ha detto – considerando che si tratta della seconda città rupestre più grande d’Italia dopo Matera". Poi prosegue: "Comprendo il malcontento del sindaco – afferma Ulmi – tanto più quando vede che il progetto di recupero presentato in un bando regionale risulta idoneo, ma non viene finanziato per mancanza di risorse necessarie. In questi anni in Consiglio ho capito che la Regione spesso lavora in emergenza ed è chiamata a continue variazioni di bilancio. Nell’ultima assiste è stata approvata la terza variazione di bilancio dell’anno per destinare le risorse alle popolazioni alluvionate, ma sono convinto che questa non sarà certo l’ultima".