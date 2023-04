Ulivieri: "Nell’ex Consorzio agrario nascerà l’innovativo Mag"

Con la campagna elettorale già avviata ecco che ritorna d’attualità una frazione, quella di Potassa, che negli ultimi anni è riuscita ad attirare su di sé tante attenzioni: quando per gli scarichi fognari, quando per i problemi idrogeologici, quando per il traffico e, vero fiore all’occhiello, la situazione dell’immobile che ospitava l’ex Consorzio Agrario.

Un complesso che, negli anni passati, aveva una portata di interesse rilevante per il mondo agricolo del comprensorio e non solo perché in queste zone c’era un’importante stazione di servizio che, visto il traffico di allora sulla strada Aurelia, costituiva anche per gli automobilisti di passaggio un grande punto di riferimento.

Poi la decadenza e l’inizio di uno stato di abbandono generale che ha innescato una serie di problemi di varia natura.

Il crollo di una parte della copertura aveva fatto scattare l’allarme perché si temeva che all’interno di questi ruderi pernottassero persone senza tetto, invece per fortuna non si segnalarono danni alle persone.

Poi i piani di sviluppo del Comune hanno dettato una linea: quella di un ripristino della struttura per un centro che torni al servizio dell’agricoltura. Ed ora Stefania Ulivieri, candidata alla carica di sindaco, nel programma ha messo in luce il proprio impegno.

"Nella nostra piccola frazione nascerà l’innovativo Mag, il Mercato Agricolo Gavorranese – dice Stefania Ulivieri –. Sarà la risposta più importante ai bisogni della nostra agricoltura. Il Mag prevede il recupero della struttura fatiscente dell’ex Consorzio Agrario e la valorizzazione dei prodotti della terra in locali nuovi e funzionali".

E’ un grande impegno che presuppone pure che alle spalle di tutto questo ci saranno forti investimenti da qualunque parte essi arrivino.

Roberto Pieralli