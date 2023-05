Ulisse in scena Moscato sbarca anche a Napoli

Domani alle 17, Giacomo Moscato porterà il suo spettacolo "Ulisse" nello storico Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, in occasione della seconda edizione del Salone del Libro di Portici, che quest’anno avrà come titolo "Libri in viaggio". Al di là della prestigiosa cornice che ospiterà l’attore grossetano, coronamento di un’acclamata tournée dello spettacolo iniziata nel 2005, l’evento acquisirà un valore del tutto "singolare" perché sarà il 1000° spettacolo del suo percorso artistico. Socio fondatore, nel 1994, del Laboratorio Teatrale "Ridi Pagliaccio", Giacomo Moscato, in qualità di attore e regista, in 29 anni ha realizzato 59 produzioni teatrali, allestite in 9 Regioni italiane. Tra i 68 personaggi interpretati spiccano i protagonisti di classici antichi e moderni (come "Miles gloriosus" di Tito Maccio Plauto, "Il malato immaginario" di Molière, "I due gemelli veneziani" di Carlo Goldoni, "Sogno di una notte di mezza estate", "Falstaff" e "Molto rumore per nulla" di William Shakespeare), ma anche di commedie contemporanee (come "Harvey" di Mary Chase, "Oscar" di Claude Magnier, "La zia di Carlo" di Brandon Thomas, "A piedi nudi nel parco" e "La strana coppia" di Neil Simon). Negli ultimi vent’anni, poi, il suo lavoro attoriale ha approfondito anche ambiti teatrali diversi dalla prosa, come lo storytelling, reading e recital, dando vita a spettacoli didattici come "Inferno" e "Vita nova" da Dante Alighieri, "Ulisse" e "Achille" da Omero, "Mythos" dai miti antichi, "Re Artù e i Cavalieri della Tavola Rotonda" dal ciclo bretone e "Decameron" da Giovanni Boccaccio. Giunto alle soglie del suo cinquantesimo compleanno, che festeggerà il prossimo 24 luglio, Giacomo Moscato ha totalizzato 18 premi teatrali assegnati per le sue attività di attore e regista (come il premio "Uno, nessuno e centomila" di Pisa nel 2011 e "Il Toscanello" di Lucca nel 2014) e per meriti culturali (come il "Paul Harris Fellow" del Rotary Club nel 2020 e il "Diploma d’Onore" del Circolo degli Artisti Casa di Dante nel 2022).