Ucraina, fuga e accoglienza tra racconti e foto

Si inaugura oggi alle 17 al Polo culturale "Le Clarisse" la mostra fotografica e pittorica "Pace è non avere paura. Dall’Ucraina storie di fuga e di accoglienza". I materiali allestiti sono stati raccolti nel corso del progetto "Dall’Ucraina alla Maremma. Memorie di guerra per un futuro di pace", realizzato dall’Isgrec con il contributo del Coeso per raccogliere testimonianze sull’arrivo, a seguito dell’invasione russa, di profughi ucraini nel territorio grossetano.

Dalle interviste realizzate sono emersi ricorrenti alcuni temi, fra cui la mobilitazione per sostenere la comunità ucraina da parte degli ucraini già presenti e di alcune realtà locali del territorio, documentata dalle fotografie di Luigi Zannetti. Nell’esposizione trovano spazio anche le opere di Olena Sydorova, artista, arteterapeuta e insegnante di arte che vive a Castiglione della Pescaia dal febbraio 2022. Il progetto ha come esito finale la creazione di un Archivio di memorie e la realizzazione di un documentario, per la regia di Luigi Zannetti, curato da Clelia Pettini e Fabrizio Boldrini, che sarà proiettato sabato 16 alle alle Clarisse.