Uccisa nella villa Nullaosta alla sepoltura Indagini ad ampio raggio

Non sono stati ancora fissati i funerali di Giuseppina De Francesco, la 76enne insegnante uccisa giovedì scorso nella villa "I Renai", che si trova ad Istia d’Ombrone. Dopo l’autopsia di lunedì, effettuata dalla dottoressa Valentina Bugelli, della medicina legale di Siena, il Pm Giampaolo Melchionna ha dato il nullaosta alla sepoltura che avverrà nei prossimi giorni. Vige il più stretto riserbo sulla data e il luogo delle esequie: la famiglia infatti in questi giorni sta cercando di rimettere insieme i pezzi di una situazione difficile, soprattutto dopo aver scoperto come l’anziana insegnante è stata uccisa.

Morta a causa dei numerosi colpi che le sono stati inferti quando ormai era in terra senza conoscenza. L’esame autoptico ha infatti evidenziato tante lesioni sul corpo dell’anziana, nessuna, singolarmente mortale, ma insieme così tante da concorrere al decesso. Costole fratturate davanti e dietro, ematomi vari e tanti tagli in ogni parte del corpo, non profondi, anche alla testa, che le hanno fatto perdere tanto sangue. Un’emorragia che, insieme ai colpi ricevuti, l’ha portata alla morte. Come se qualcuno si fosse accanito sul corpo con calci, pugni e sevizie.

Il pm Giampaolo Melchionna per il momento non ha iscritto nessuno nel registro degli indagati e anche ieri ha proseguito nelle indagini serrate per dare presto un nome da consegnare alla giustizia. La figlia della donna, Benedetta Marzocchi, 50 anni, che ha chiamato i soccorsi dicendo che lei e la madre erano state aggredite da due uomini incappucciati, è ancora ricoverata nel reparto di psichiatria del Misericordia in attesa di essere sentita dai carabinieri quando le sue condizioni lo permetteranno.

La donna sarà sottoposta a un breve interrogatorio dagli uomini del nucleo investigativo. Il tutto per una prima ricostruzione dei fatti, che dovrà necessariamente essere messa a verbale anche perché le dichiarazioni prese al momento del rinvenimento del cadavere non erano state verbalizzate. Benedetta Marzocchi non starebbe ancora molto bene e il prolungato choc non le permette di rendere una deposizione, che chiarisca bene quello che è accaduto in quella villa all’alba di giovedì scorso, prima che sua madre fosse trovata senza vita in un lago di sangue.

M.Alf.