Ubriachi alla guida Due patenti ritirate

Continuano senza sosta i controlli della Polizia di Grosseto nelle località balneari. I controlli della Stradale sono stati effettuati nelle località di Monte Argentario e Orbetello, affollate di vacanzieri. I poliziotti hanno controllato oltre 100 veicoli e 130 persone, accertando 40 infrazioni al codice della strada e individuando 2 automobilisti che guidavano con un tasso alcolemico superiore a quello consentito, ai quali è stata immediatamente ritirata la patente. Uno di loro, poi, alla vista delle pattuglie, ha cercato di sfuggire, parcheggiando immediatamente il veicolo tra le auto in sosta; senza fortuna, però, perché gli agenti, notando il comportamento anomalo, lo hanno raggiunto e sottoposto a controllo, accertando quanto sospettato: guidava ubriaco. Ancora una volta, quindi, la prevenzione avanti a tutto e la Polizia, impegnata in prima linea con le sue campagne di informazione, non si stanca di diffondere il messaggio: guidare alterati per alcool o droga mette a repentaglio l’incolumità di tutti.