Tutto su Maria callas

"L’opera del Novecento si divide in due grandi epoche, prima della Callas e dopo la Callas". Lo dice Alberto Mattioli, giornalista e critico musicale, che sarà domani alle 17,30 alla biblioteca di Storia dell’Arte di Montemerano, per l’incontro organizzato dall’Accademia del Libro in occasione del centenario della nascita della grande cantante lirica. L’evento cade in occasione della Notte Romantica, promossa dalla Pro Loco di uno dei 100 borghi più belli d’Italia, e vedrà, oltre alla conversazione con Mattioli, anche ascolti discografici con la sua consulenza. Introduce Giancarlo De Maria.