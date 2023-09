Tutti pazzi per Dilettando Ultimo atto sul palco del Moderno

Tutto pronto per la serata finale della ventesima edizione di "Dilettando" in programma domani (inizio alle 21) sul palco del teatro Moderno. Una serata che chiude un percorso fatto di sei tappe 6 tappe in cui si sono confrontate 60 performance e 15 nella semifinale di Castel del Piano, per un totale di 75 rappresentazioni con 173 concorrenti impegnati, 120 giurati e migliaia

di spettatori nelle piazze.

"Siamo entusiasti di vedere che questa kermesse abbia raggiunto la sua ventesima edizione – commentano il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Cultura Luca Agresti –. Da anni Dilettando offre a tutti i cittadini che hanno voglia di mettersi in gioco l’opportunità di farlo con simpatia e divertimento. Ringraziamo tutti coloro che hanno reso possibile il programma, contribuendo, ogni estate, all’intrattenimento di centinaia di persone. Siamo certi che anche questa finale riscuoterà un notevole successo".

Presenti alla conferenza anche Carlo Sestini, ideatore della rassegna e conduttore delle serate, Alfonso de Pietro (in rappresentanza di Cr Firenze) ed Erminio Ercolani, presidente Avis Grosseto. "L’Avis – ricorda Ercolani – affianca Dilettando da tre anni facendo cardine sulla donazione del sangue che permette l’85% delle prestazioni giornaliere sanitarie. Ecco perché un piccolo gesto può cambiare la vita di una persona".

Una macchina organizzativa che si avvale della collaborazione anche della regista Orsola Vigorito e i cameraman Samuele Cottini, Mario Fontani, Gianni Armonia e Loriano Bartalucci e il fotografo Massimo Fontani, nonché di Paco Perillo, Davide Denci, Francesca Magdalena Giorgi, Ilenia Garofalo, Deborah Capecchi, Vanessa Guadagno, Cristina Cherubini, Caterina Toni, Valentina Serini, Argia. E poi la responsabile di giuria Marisa Lunghini, Silvia Bertini nell’organizzazione delle puntate, Alberto Guazzi per la parte audio e Gianluca Rallo per allestimento e luci. Oltre ad Avis saranno ospiti di serata David Fusco vincitore della precedente edizione, Paolo Tenerini e la Odv La Farfalla.

Verranno assegnati sei riconoscimenti tra cui il premio vincitore assoluto "Natalino Galgani", il premio speciale "Miller Italia", il premio speciale contest "Il giunco.net" ed il premio speciale giovani speranze "Dino Seccarecci".