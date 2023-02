Tutti le postazioni in città e in provincia

Ecco dove si voterà per le primarie del Partito Democratico in programma domenica prossima. Arcidosso (Sala Consiliare), Campagnatico (alle terme Leopoldine a Roselle), Capalbio (piazza Iganzio Silone 26), Castel del Piano (Centro Polifunzionale, via del Ponte; sala Civica in via della Piazza e in Sala Consiliare in via Marconi), Castelll’Azzara (saletta Coop), Selvena (Casa del Minatore, via delle Miniere), Castiglione (Sala Consiliare), Cinigiano (Sala Consiliare), Civitella Paganico (a Roccastrada in via del Convento), Follonica (gazebo via Roma angolo piazza Sivieri), Cgil in viale Europa), Gavorrano (Casa del Popolo a Bagno di Gavorrano), Grosseto (centro commerciale di Gorarella, piazza De Maria, Circolo Pd in via Emilia, sede Cgil in via Cattaneo 2), Braccagni, Montepescali (centro sociale via Garibaldini 42), Roselle, Batignano e Istia (Terme Leopoldine in via Batignanese 1), Alberese e Rispescia (ex cinema in via del Fante), Marina di Grosseto e Principina a Mare (sede circolo Pd in via Giusti 23), Isola del Giglio (Bumbabar in piazza Gloriosa nel pomeriggio a Giglio Castello), Giglio Porto (ristorante Porta Via in via Umberto la mattina), Montiano (piazza Cappellini), Magliano (via Garibaldi, vicino ufficio postale), Manciano (Circolo Pd in via Marsala), Marsiliana (Sala Parrocchiale), Massa Marittima (centro sociale Mario Grandi Valpiana), Massa Marittima alla sede del Pd in via Calatafimi 4.