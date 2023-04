"Tutti insieme dobbiamo provarci"

Una decisione, quella di congelare qualsiasi tipo di previsione, che è stata condivisa coi presenti. E’ stata come detto una riunione, forse per la prima volta, positiva. Con i volti dei commercianti presenti (non tanti per la verità) sicuramente più distesi e pronti alla speranza. "Il Ccn per il momento è congelato – inizia Andrea Cappellini del ‘Numero Nove’ –. Gli organi statutari per il momento rimangono in piedi però l’attività è ferma. E’ necessario infatti che tutti si adoperino per il centro storico per un suo definitivo rilancio e non sempre gli stessi. Sappiamo benissimo che il centro sta attraversando una crisi di identità, e capiamo anche che le difficoltà ci sono. Quindi speriamo – chiude – che tutti si rimbocchino le maniche per il bene di tutti".

"Il Ccn non deve assolutamente sparire –aggiunge Federica Falconi, della libreria Mondadori – Non dobbiamo dimenticare che in questi anni è stato il motore e il fulcro del centro storico di Grosseto. E non ci sarebbe stato nemmeno bisogno di arrivare fino a questo punto. Comunque adesso siamo qui - chiude - e dobbiamo cercare tutti insieme di salvare il salvabile e far ripartire le nostre iniziative".

"Speriamo – ha aggiunto Andrea Mazzanti – che la situazione migliori nel più breve tempo possibile perchè tutti abbiamo bisogno di un Ccn che funzioni e che sia attrattivo per la zona. Ci sono elementi dopo questa riunione che la situazione si sistemi. Basta volerlo".

"E’ stata una riunione molto partecipata – ha concluso invece Vincenzo De Sapio – e tutti credo che abbiano capito le difficoltà che sta incontrando questa associazione ad andare avanti. Purtroppo mi rendo conto che i numeri sono quelli che sono: da 100 commercianti siamo passati a 22 e in queste condizioni è dura. Servono cofinaziamenti per fare le cose, ma in questo modo rischiamo anche di perdere i soldi del Comune. Adesso – chiude – ci sarà la Giunta straordinaria e speriamo in qualche bella notizia. Per il momento siamo fermi, ma ugualmente pronti a ripartire con grande slancio e voglia".