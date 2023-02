Tutti insieme contro il bullismo Manifestazione della Bugiani

In occasione della giornata internazionale contro il bullismo e cyberbullismo, gli studenti e le studentesse di tutte le scuole di Follonica accompagnati dai loro insegnanti si sono riuniti per dire no al cyberbullismo in piazza a Mare. All’evento ha preso parte l’assessora Mirjam Giorgieri. Il flashmob realizzato non è nient’altro che la conclusione del progetto di rete dal titolo "La tua vita non è un hashtag" che ha visto le classi impegnate in tante attività svolte a partire dall’inizio dell’anno, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani all’uso corretto della rete. Ciascun ordine di scuola ha mostrato, sfilando nella piazza, gli slogan creati, i cartelloni e i drappi. Le classi si sono esibite in una coreografia in cui hanno mostrato come il cyberbullismo possa creare sofferenza fisica e psicologica, evidenziando la necessità di spezzare la catena della comunicazione ostile. Una coreografia creata da insegnanti e alunni che in una manciata di minuti ha racchiuso un importante messaggio: no alla violenza e sì all’inclusione e all’integrazione. Infine tutti i partecipanti hanno significativamente gridato "Bullout", alzando le mani al cielo. "Sensibilizzare i ragazzi e le ragazze su questi temi è fondamentale: significa proporre sempre di più una scuola pubblica inclusiva e paritaria – afferma Giorgieri – Giornate così permettono di lavorare sugli elementi di emarginazione, rendendoli argomento di integrazione".