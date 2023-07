Tutti contro il parco eolico "Il Comune ha bocciato il progetto" Ricorsi in Regione e al ministero

Almeno trecento persone hanno partecipato nel salone delle conferenze della Polisportiva di San Donato, all’assemblea pubblica promossa ed organizzata dalla Proloco di Albinia, sul progetto che una società del Nord Italia, ha presentato al ministero per realizzare un impianto eolico con nove piloni alti oltre venti metri nella zona di San Donato.

Numerosa la presenza di autorità politiche ed amministrative. La Provincia con Gianfranco Chelini (anche in rappresentanza del Comune di Capalbio), i sindaci di Orbetello Andrea Casamenticon tutti gli assessori, Gabriele Fusini di Magliano, di Manciano Mirco Morini.

Per le componenti politiche, Azione della Costa d’Argento Orbetello è intervenuta con Francesco Grassi, che ha portato anche il parere di Luca Aldi, contrari "non alle fonti energetiche alternative, ma alla localizzazione scelta, quella rurale di San Donato, per questo mega impianto, dove sono nate molte aziende di agriturismo, che sarebbero danneggiate da questo tipo di impianto. Va scelta una altra soluzione".

L’affollata assemblea è stata organizzata dalla Proloco di Albinia, il cui presidente, Vincenzo Picciolini ha sottolineato la partecipazione molto numerosa dei cittadini e dei delegati del mondo associativo locale, soprattutto quelle di categoria, tutti contrarie a questo "progetto imposto e calato dall’alto" e che nessuno conosce.

"La Regione – ha detto Picciolini – deve decidere e questa terra di Maremma non può continuare a subire scelte negative sullo sviluppo locale".

L’assemblea all’unanimità ha deciso di rivolgersi con urgenza alla Regione Toscana, per chiedere di bloccare il progetto "che è stato anche oggetto – ha detto l’assessore di Orbetello Luca Teglia – di una delibera di giunta che lo ha respinto: entro venerdì ci sarà il ricorso in Regione ed entro mercoledì 26 al Ministero".

Si farebbe meglio – è stato ribadito – a risanare e dragare la laguna, mettere in sicurezza la Statale Aurelia, realizzare le casse di colmata sul Fiume Albegna.

Michele Casalini