Tutela dell’ambiente. C’è il "Patto dei Sindaci"

Rinnovata dal sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna la sottoscrizione del Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia, l’iniziativa lanciata nel 2008 dalla Commissione europea che riunisce in una rete permanente le città che intendono avviare, attraverso l’attuazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima, un insieme coordinato di iniziative per la tutela del pianeta. Un percorso che il Comune di Grosseto ha avviato nel 2013 con la prima adesione al Patto dei Sindacio.

"La sottoscrizione del Patto rappresenta una distinta presa di posizione nella direzione di un’attiva partecipazione alla tutela delle risorse ambientali e dell’ambiente in genere – commentano il primo cittadino Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’Ambiente Erika Vanelli –. Per assicurare un futuro felice alle future generazioni è fondamentale insegnare e promuovere fin dalle scuole, il rispetto dell’ambiente e delle sue risorse".