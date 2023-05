Tutela del mare e dell’ambiente Incontro con i piccoli studenti

Una manifestazione di ecologia nelle scuole. Nella mattinata di ieri, all’interno della scuola primaria Giuseppe Mazzini di Porto Santo Stefano, la Lega Navale di Monte Argentario ha messo in scena una rappresentazione teatrale dal titolo "l’Orco Puzza" rivolta agli alunni delle prime, seconde e terze elementari, con l’obiettivo di sensibilizzare i bambini sulla tutela e salvaguardia dell’ambiente. La manifestazione, promossa per il protocollo d’intesa tra Miur e Lega Navale "Vivi, rispetta, difendi il mare e il suo ambiente", è stata la prima di una serie di eventi sul territorio dell’Argentario che si svolgeranno durante l’anno e che vedranno la collaborazione di istituzioni e associazioni per la protezione dell’ambiente marino, delle spiagge e dei porti del promontorio. Nel corso della mattinata è intervenuto anche l’assessore al turismo del Comune di Monte Argentario Cinzia Fanciulli, assieme a una rappresentanza dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano, che ha illustrato il fondamentale ruolo delle Capitanerie di Porto nella protezione dell’ambiente marino e della salvaguardia della vita in mare. Un tema particolarmente sentito dai bambini, che hanno partecipato con grande entusiasmo. La Lega Navale di Monte Argentari, associazione presieduta da Marcello Di Lorenzo, svolge da quasi trent’anni attività socialmente utili nel territorio.