"Tutela dei minori" Un convegno

L’Invictasauro, società grossetana che si occupa della scuola calcio e del settore giovanile, invita tutti i tecnici e dirigenti delle società, a partecipare al convegno, organizzato dal presidente dell’Invictasauro Paolo Brogelli e dal Responsabile Tecnico della Scuola Calcio Maurizio Bruni, sul tema "Tutela dei minori" che si terrà sabato dalle 10, al centro Sportivo Frida Bottinelli Brogelli che si trova a Grosseto in via Lago di Varano 30. Il relatore del convegno, sarà Miredo Dominici, collaboratore del settore giovanile scolastico del Comitato Regionale della Figc e responsabile del progetto sulla "Tutela dei Minori". Il progetto è molto importante e va conosciuto soprattutto per tutti coloro che operano con i più giovani nelle società sportive insegnando i valori dello sport che devono però essere anche quelli della vita. In considerazione dell’importanza del convegno, il primo del genere organizzato in provincia di Grosseto in questi ultimi tempi, mirato alla tutela dei minori in ambito sportivo che si riferisce, da un lato a tutte le azioni preventive necessarie per ridurre al minimo le possibilità di danni o abusi e dall’altro alle strategie volte a garantire a tutti i bambini e le bambine la possibilità di giocare a calcio in un ambiente sicuro e di qualità. Gli interessati, si dovranno prenotare la propria presenza alla società Invictasauro nella persona di Maurizio Bruni. Sarà possibile contattare il tecnico al numero di cellulare 3388676233.